Глава МИД Британии раскритиковала заявление Джонсона о Путине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс усомнилась в недавнем заявлении премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что женщина на месте президента РФ Владимира Путина не привела бы к конфликту на Украине. Об этом пишет французское издание le Journal du dimanche.
«Я считаю, что женщины способны творить зло не меньше мужчин», — заявляет Трасс. Ранее в Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс усомнилась в недавнем заявлении премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что женщина на месте президента РФ Владимира Путина не привела бы к конфликту на Украине. Об этом пишет французское издание le Journal du dimanche. «Я считаю, что женщины способны творить зло не меньше мужчин», — заявляет Трасс. Ранее в Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.