Глава МИД Британии раскритиковала заявление Джонсона о Путине

03 июля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что женщины способны творить зло не меньше мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс усомнилась в недавнем заявлении премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что женщина на месте президента РФ Владимира Путина не привела бы к конфликту на Украине. Об этом пишет французское издание le Journal du dimanche. «Я считаю, что женщины способны творить зло не меньше мужчин», — заявляет Трасс. Ранее в Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс усомнилась в недавнем заявлении премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что женщина на месте президента РФ Владимира Путина не привела бы к конфликту на Украине. Об этом пишет французское издание le Journal du dimanche. «Я считаю, что женщины способны творить зло не меньше мужчин», — заявляет Трасс. Ранее в Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.