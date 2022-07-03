Захарова пригрозила Киеву за удар по Белгороду

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ.
«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов. Но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. И тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжение провокаций — им не поздоровится», — приводит слова Захаровой телеканал «Звезда».
Украинские военные нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгороду 3 июля. В результате обстрела погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
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