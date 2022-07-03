Захарова пригрозила Киеву за удар по Белгороду

03 июля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что пока ответа не последует Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ. «Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов. Но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. И тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжение провокаций — им не поздоровится», — приводит слова Захаровой телеканал «Звезда». Украинские военные нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгороду 3 июля. В результате обстрела погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае продолжения нанесения ударов по территории РФ Киеву и его западным партнерам не поздоровится. Так она прокомментировала обстрел Белгорода со стороны ВСУ. «Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов. Но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. И тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжение провокаций — им не поздоровится», — приводит слова Захаровой телеканал «Звезда». Украинские военные нанесли удар ракетами «Точка-У» по Белгороду 3 июля. В результате обстрела погибли четыре человека, еще четверо пострадали.