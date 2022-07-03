Пасечник: ЛНР восстановлена в исторических границах

Луганская Народная Республика восстановлена в своих исторических границах. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Наконец-то были взяты такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — написал Пасечник в своем telegram-канале.
Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Лисичанска под контроль ВС РФ. Это был последний город, который удерживался Вооруженными силами Украины. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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