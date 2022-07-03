Пасечник: ЛНР восстановлена в исторических границах

03 июля 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник назвал 3 июля великой датой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Луганская Народная Республика восстановлена в своих исторических границах. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наконец-то были взяты такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Лисичанска под контроль ВС РФ. Это был последний город, который удерживался Вооруженными силами Украины. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Луганская Народная Республика восстановлена в своих исторических границах. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наконец-то были взяты такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Лисичанска под контроль ВС РФ. Это был последний город, который удерживался Вооруженными силами Украины. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.