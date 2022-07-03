Пасечник: ЛНР восстановлена в исторических границах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин и Пасечник на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник назвал 3 июля великой датой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Луганская Народная Республика восстановлена в своих исторических границах. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Наконец-то были взяты такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — написал Пасечник в своем telegram-канале.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Лисичанска под контроль ВС РФ. Это был последний город, который удерживался Вооруженными силами Украины. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Луганская Народная Республика восстановлена в своих исторических границах. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наконец-то были взяты такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Лисичанска под контроль ВС РФ. Это был последний город, который удерживался Вооруженными силами Украины. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...