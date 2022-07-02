02 июля 2022
01 июля 2022

Жители Златоуста ловят северного оленя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Контактный зоопарк. Челябинск., олень, зоопарк
Очевидцы утверждают, что олень сбежал от хозяйки (фото из архива) Фото:

Жители Златоуста Челябинской области всем городом ловят северного оленя, сбежавшего от хозяйки. Пугливое животное убегает от людей и собак по городским улицам. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Он сегодня на Сабантуе детей катал. Похоже, надоело ему», — отметил один из участников паблика «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». В комментариях сообщества вспомнили песню «Лесной олень» и даже шутили о супружеской неверности.

Ранее жителей Миасса удивил козел, который бродил по центру города и щипал цветы на клумбах. А в Озерске и Магнитогорске по городским улицам ходили потерявшиеся свиньи.

Олень бегает с одной улицы на другую, удивляя водителей и прохожих

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Жители Златоуста Челябинской области всем городом ловят северного оленя, сбежавшего от хозяйки. Пугливое животное убегает от людей и собак по городским улицам. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Он сегодня на Сабантуе детей катал. Похоже, надоело ему», — отметил один из участников паблика «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». В комментариях сообщества вспомнили песню «Лесной олень» и даже шутили о супружеской неверности. Ранее жителей Миасса удивил козел, который бродил по центру города и щипал цветы на клумбах. А в Озерске и Магнитогорске по городским улицам ходили потерявшиеся свиньи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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