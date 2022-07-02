Очевидцы утверждают, что олень сбежал от хозяйки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Златоуста Челябинской области всем городом ловят северного оленя, сбежавшего от хозяйки. Пугливое животное убегает от людей и собак по городским улицам. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Он сегодня на Сабантуе детей катал. Похоже, надоело ему», — отметил один из участников паблика «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». В комментариях сообщества вспомнили песню «Лесной олень» и даже шутили о супружеской неверности.

Ранее жителей Миасса удивил козел, который бродил по центру города и щипал цветы на клумбах. А в Озерске и Магнитогорске по городским улицам ходили потерявшиеся свиньи.

Олень бегает с одной улицы на другую, удивляя водителей и прохожих Сообщество «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».