Главы двух регионов подписали план соглашения на Сабантуе Фото: ДИП Свердловской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев третьего июля подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Татарстан на официальном сайте.

«Рустам Минниханов посетил Екатеринбург, встретившись с Евгением Куйвашевым. Главы обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества между регионами. В частности, подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве — дорожную карту совместной работы», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что церемония подписания плана прошла на полях празднования областного Сабантуя в Сысерти. Утвержденный план включает в себя совместные работы на ближайшие три года по двум десяткам конкретных направлений — это инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в аграрной сфере, в областях экологии, здравоохранения, культуры и прочих.

Губернатор Куйвашев отметил, что регионы являются лидерами в социально-экономическом развитии среди других регионов России. «Свердловская область и республика Татарстан занимают лидерские позиции в социально-экономическом развитии среди регионов России. Мы давно и успешно развиваем взаимовыгодные экономические, гуманитарные и дружеские связи с нашими партнерами из Татарстана», — отмечает Куйвашев.

Рустам Минниханов также отметил дружеские связи между Свердловской областью и Республикой Татарстан. «Свердловская область — наш стратегический партнер. У наших регионов высокие объемы взаимных поставок продукции и услуг. Мы поставляем грузовые автомобили, автобусы, шины, химическую продукцию. Готовы расширять номенклатуру, поставлять автомобильную технику, газоперекачивающие и энергетические установки», — отметил лидер Татарстана.

Фото: ДИП Свердловской области

Фото: ДИП Свердловской области

Фото: ДИП Свердловской области

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