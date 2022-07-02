02 июля 2022
01 июля 2022

В аппарате губернатора Махонина — новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края
У губернатора Пермского края Махонина появился новый директор департамента Фото:

В администрации губернатора Прикамья Дмитрия Махонина назначили нового директора департамента внутренней политики. Им стал Михаил Булгаков. Фамилия чиновника появилась в соответствующем разделе сайта краевой администрации.

«Руководителем департамента внутренней политики администрации губернатора Прикамья назначен Михаил Булгаков», — пишет о назначении «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее эта должность была закреплена в виде совмещения за непосредственным начальником Булгакова, Леонидом Политовым, первым замруководителя администрации губернатора Прикамья.

До работы в администрации Булгаков работал начальником отдела социальной инфраструктуры Минсоцразвития края. Также его знали по работе пиарщиком пермского «Вымпелкома».

Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Юсьвинского округа уходит в отставку. Причиной ухода Михаила Евсина стала низкая эффективность и конфликт с депутатами.

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В администрации губернатора Прикамья Дмитрия Махонина назначили нового директора департамента внутренней политики. Им стал Михаил Булгаков. Фамилия чиновника появилась в соответствующем разделе сайта краевой администрации. «Руководителем департамента внутренней политики администрации губернатора Прикамья назначен Михаил Булгаков», — пишет о назначении «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее эта должность была закреплена в виде совмещения за непосредственным начальником Булгакова, Леонидом Политовым, первым замруководителя администрации губернатора Прикамья. До работы в администрации Булгаков работал начальником отдела социальной инфраструктуры Минсоцразвития края. Также его знали по работе пиарщиком пермского «Вымпелкома». Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Юсьвинского округа уходит в отставку. Причиной ухода Михаила Евсина стала низкая эффективность и конфликт с депутатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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