В аппарате губернатора Махонина — новое назначение

03 июля 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

У губернатора Пермского края Махонина появился новый директор департамента Фото: Сергей Русанов © URA.RU В администрации губернатора Прикамья Дмитрия Махонина назначили нового директора департамента внутренней политики. Им стал Михаил Булгаков. Фамилия чиновника появилась в соответствующем разделе сайта краевой администрации. «Руководителем департамента внутренней политики администрации губернатора Прикамья назначен Михаил Булгаков», — пишет о назначении «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее эта должность была закреплена в виде совмещения за непосредственным начальником Булгакова, Леонидом Политовым, первым замруководителя администрации губернатора Прикамья. До работы в администрации Булгаков работал начальником отдела социальной инфраструктуры Минсоцразвития края. Также его знали по работе пиарщиком пермского «Вымпелкома». Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Юсьвинского округа уходит в отставку. Причиной ухода Михаила Евсина стала низкая эффективность и конфликт с депутатами. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В администрации губернатора Прикамья Дмитрия Махонина назначили нового директора департамента внутренней политики. Им стал Михаил Булгаков. Фамилия чиновника появилась в соответствующем разделе сайта краевой администрации. «Руководителем департамента внутренней политики администрации губернатора Прикамья назначен Михаил Булгаков», — пишет о назначении «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее эта должность была закреплена в виде совмещения за непосредственным начальником Булгакова, Леонидом Политовым, первым замруководителя администрации губернатора Прикамья. До работы в администрации Булгаков работал начальником отдела социальной инфраструктуры Минсоцразвития края. Также его знали по работе пиарщиком пермского «Вымпелкома». Ранее URA.RU сообщало, что глава администрации Юсьвинского округа уходит в отставку. Причиной ухода Михаила Евсина стала низкая эффективность и конфликт с депутатами.