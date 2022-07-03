Захарова: Макрон нарушил конфиденциальность разговора с Путиным

03 июля 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Журналисты записали один из разговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил конфиденциальность разговора с президентом России Владимиром Путиным, потому что диалог записали на камеру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывался на камеру с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, это ярко характеризует отношение Франции к дипломатии. Телеканал France 2 показал 1 июля документальный фильм «Президент, Европа и война», в котором рассказывали о попытках Макрона урегулировать ситуацию на Украине. Там использовали вырезки из телефонного разговора Путина и президента Франции, сообщает деловое издание «Взгляд». Макрон и Путин неоднократно созванивались после начала спецоперации на Украине. Ранее французский лидер заявил, что собирается и дальше звонить российскому коллеге. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является демилитаризация и денацификация соседней республики, а также прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил конфиденциальность разговора с президентом России Владимиром Путиным, потому что диалог записали на камеру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывался на камеру с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, это ярко характеризует отношение Франции к дипломатии. Телеканал France 2 показал 1 июля документальный фильм «Президент, Европа и война», в котором рассказывали о попытках Макрона урегулировать ситуацию на Украине. Там использовали вырезки из телефонного разговора Путина и президента Франции, сообщает деловое издание «Взгляд». Макрон и Путин неоднократно созванивались после начала спецоперации на Украине. Ранее французский лидер заявил, что собирается и дальше звонить российскому коллеге. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является демилитаризация и денацификация соседней республики, а также прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.