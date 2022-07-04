Мишустин: Россию невозможно изолировать

У России много друзей в мире, поэтому ее невозможно изолировать. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром».
«У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке — лишний раз подтверждает − Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», — приводит слова Мишустина на открытии выставки корреспондент URA.RU.
Главная промышленная выставка России «Иннопром» проходит в 12-й раз. Мишустин отметил, что в этом году в мероприятии принимают участие более 500 российских и международных компаний из трех десятков стран. По его словам, это даже больше, чем было в прошлом году.
Западные страны ввели ограничения против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции провалились, потому что российский бизнес сплотился. Он также заявлял, что Россия не изолирована от остального мира.
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У России много друзей в мире, поэтому ее невозможно изолировать. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром». «У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке — лишний раз подтверждает − Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», — приводит слова Мишустина на открытии выставки корреспондент URA.RU. Главная промышленная выставка России «Иннопром» проходит в 12-й раз. Мишустин отметил, что в этом году в мероприятии принимают участие более 500 российских и международных компаний из трех десятков стран. По его словам, это даже больше, чем было в прошлом году. Западные страны ввели ограничения против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции провалились, потому что российский бизнес сплотился. Он также заявлял, что Россия не изолирована от остального мира.