Власти РФ готовы отказаться от иностранных наработок в IT-сфере

Радиоэлектро­ника по словам Михаила Мишустина является фундаментом цифровизации экономики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром» рассказал о четырех шагах по импортозамещению в IT-отрасли. Шаги будут предприняты и для развития радиоэлектроники, которая, по словам Мишустина является фундаментом цифровизации экономики.

«Первая − нарастить производственные мощности по всем сегментам. Вторая − радикально увеличить присутствие на внутреннем рынке − с текущих 12% до 70% к 2030 году. Следующая − шаг за шагом повышать уровень локализации в отраслях экономики. И, наконец, последняя − активно разрабатывать отечественные средства автоматизированного проектирования, электронную компонентную базу, оборудование и материалы», — передает слова Мишустина корреспондент URA.RU.

Мишустин также отмечает, что такая работа в рамках четырех федеральных проектов уже ведется правительством. В целом это свыше 500 различных инициатив. По его словам, сейчас формируются индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов и решений, а также развитию российского софта.

Ранее URA.RU писало, что Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10—20 лет при помощи создания собственного «Алмазного фонда» передовых разработок. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.