Распродажа товаров IKEA в Екатеринбурге начнется 5 июля

03 июля 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Доставка товаров будет работать только в городах, где есть магазины IKEA Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга смогут купить товары IKEA онлайн с 5 июля. На покупки дается несколько недель, пока товары будут в наличии. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «Онлайн-продажа товаров осуществляется с 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург […] и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города)», — говорится на сайте компании. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на сотрудников компании, что распродажа начнется 5 июля. Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга смогут купить товары IKEA онлайн с 5 июля. На покупки дается несколько недель, пока товары будут в наличии. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «Онлайн-продажа товаров осуществляется с 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург […] и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города)», — говорится на сайте компании. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на сотрудников компании, что распродажа начнется 5 июля. Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.