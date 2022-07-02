02 июля 2022

Распродажа товаров IKEA в Екатеринбурге начнется 5 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
Доставка товаров будет работать только в городах, где есть магазины IKEA Фото:

Жители Екатеринбурга смогут купить товары IKEA онлайн с 5 июля. На покупки дается несколько недель, пока товары будут в наличии. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Онлайн-продажа товаров осуществляется с 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург […] и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города)», — говорится на сайте компании.

Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на сотрудников компании, что распродажа начнется 5 июля. Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.

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Жители Екатеринбурга смогут купить товары IKEA онлайн с 5 июля. На покупки дается несколько недель, пока товары будут в наличии. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «Онлайн-продажа товаров осуществляется с 5 июля только на сайте IKEA. Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург […] и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города)», — говорится на сайте компании. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на сотрудников компании, что распродажа начнется 5 июля. Компания IKEA приняла решение закрыть магазины в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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