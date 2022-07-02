Самка северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте (Челябинская область), поймана. По словам владелицы животного, Герда не пострадала.
«Олень пойман. Жива, здорова, не повредилась и никого не повредила. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии и местному населению: парень на мопеде сопровождал Герду до самого момента поимки, поэтому она не потерялась в городе», — написала хозяйка животного в паблике «Любимый Златоуст».
Олениха сбежала сегодня во время празднования Сабантуя, где катала детей. В соцсетях почти сразу появилось видео, на котором испуганное животное бегает по городу. При этом за оленихой гонялась собака. Владелица Герды сообщила, что животное чего-то испугалось на празднике.
Оленя ловили Росгвардия, полиция и местные жители
Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»
С празднования Сабантуя олень побежал к зданию ГИБДД
Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»
От полиции животному скрыться не удалось: его поймали, напоили, умыли, сфотографировали и усадили в машину
Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»
Олень, ненадолго ставший свободным, после поимки загрустил
Самка северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте (Челябинская область), поймана. По словам владелицы животного, Герда не пострадала. «Олень пойман. Жива, здорова, не повредилась и никого не повредила. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии и местному населению: парень на мопеде сопровождал Герду до самого момента поимки, поэтому она не потерялась в городе», — написала хозяйка животного в паблике «Любимый Златоуст». Олениха сбежала сегодня во время празднования Сабантуя, где катала детей. В соцсетях почти сразу появилось видео, на котором испуганное животное бегает по городу. При этом за оленихой гонялась собака. Владелица Герды сообщила, что животное чего-то испугалось на празднике.