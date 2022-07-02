02 июля 2022
01 июля 2022

Беглый северный олень пойман в Златоусте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, глаз, морда, северные олени
Герда сбежала от хозяйки во время Сабантуя Фото:

Самка северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте (Челябинская область), поймана. По словам владелицы животного, Герда не пострадала.

«Олень пойман. Жива, здорова, не повредилась и никого не повредила. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии и местному населению: парень на мопеде сопровождал Герду до самого момента поимки, поэтому она не потерялась в городе», — написала хозяйка животного в паблике «Любимый Златоуст».

Олениха сбежала сегодня во время празднования Сабантуя, где катала детей. В соцсетях почти сразу появилось видео, на котором испуганное животное бегает по городу. При этом за оленихой гонялась собака. Владелица Герды сообщила, что животное чего-то испугалось на празднике.

Оленя ловили Росгвардия, полиция и местные жители
С празднования Сабантуя олень побежал к зданию ГИБДД
От полиции животному скрыться не удалось: его поймали, напоили, умыли, сфотографировали и усадили в машину
Олень, ненадолго ставший свободным, после поимки загрустил

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Самка северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте (Челябинская область), поймана. По словам владелицы животного, Герда не пострадала. «Олень пойман. Жива, здорова, не повредилась и никого не повредила. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии и местному населению: парень на мопеде сопровождал Герду до самого момента поимки, поэтому она не потерялась в городе», — написала хозяйка животного в паблике «Любимый Златоуст». Олениха сбежала сегодня во время празднования Сабантуя, где катала детей. В соцсетях почти сразу появилось видео, на котором испуганное животное бегает по городу. При этом за оленихой гонялась собака. Владелица Герды сообщила, что животное чего-то испугалось на празднике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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