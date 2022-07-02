Герда сбежала от хозяйки во время Сабантуя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самка северного оленя, которая сбежала от хозяйки в Златоусте (Челябинская область), поймана. По словам владелицы животного, Герда не пострадала.

«Олень пойман. Жива, здорова, не повредилась и никого не повредила. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам полиции, сотрудникам Росгвардии и местному населению: парень на мопеде сопровождал Герду до самого момента поимки, поэтому она не потерялась в городе», — написала хозяйка животного в паблике «Любимый Златоуст».

Олениха сбежала сегодня во время празднования Сабантуя, где катала детей. В соцсетях почти сразу появилось видео, на котором испуганное животное бегает по городу. При этом за оленихой гонялась собака. Владелица Герды сообщила, что животное чего-то испугалось на празднике.

Оленя ловили Росгвардия, полиция и местные жители Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»

С празднования Сабантуя олень побежал к зданию ГИБДД Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»

От полиции животному скрыться не удалось: его поймали, напоили, умыли, сфотографировали и усадили в машину Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»

Олень, ненадолго ставший свободным, после поимки загрустил Паблик «Любимый Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»