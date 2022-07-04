Правительство РФ поддержит бизнес новыми льготами

Михаил Мишустин анонсировал промышленную ипотеку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

В России появится обновленная модель промышленных кластеров, две новые категории индустриальных парков и промышленная ипотека. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром».

«По поручению президента правительство представит обновленную модель промышленных кластеров. Компании-резиденты, которые смогут наладить производство продукции из перечня критического импорта, получат еще больше преференций. Это доступ к долгосрочному финансированию, а также налоговые льготы и гарантии сбыта продукции», — приводит слова Мишустина на открытии выставки корреспондент URA.RU.

Мишустин рассказал о промышленной ипотеке, которую собираются запустить в течение ближайших месяцев. В России будут предоставлять кредиты по ставке 5% на покупку готовых производственных площадок. Это позволит устранить инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов, отметил премьер-министр.

Правительство РФ вводит две новые категории площадок — экотехнопарки и экопромышленные парки. Их создадут для переработки отходов и выпуска различных видов продукции из вторичного сырья. Новые статусы позволят им получить меры господдержки индустриальных парков, сообщил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил запустить в России промышленную ипотеку. Такой кредит смогут получить компании, которые собираются приобрести готовые площадки под производство, заявил глава государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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