Синоптики пообещали свердловчанам дождливые дни

С 4 по 6 июля погода в Свердловской области будет умеренно теплой и с кратковременными дождями. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр на официальном сайте.
4 июля в Свердловской области ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем — 13-18. Скорость ветра 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.
5 июля снова ожидаются переменная облачность и местами небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду.
6 июля будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и гроза в некоторых районах. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем — 23-28. Ранее синоптики сообщали, что жара в Свердловской области усилится во второй половине июля.
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С 4 по 6 июля погода в Свердловской области будет умеренно теплой и с кратковременными дождями. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр на официальном сайте. 4 июля в Свердловской области ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем — 13-18. Скорость ветра 4-9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. 5 июля снова ожидаются переменная облачность и местами небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. 6 июля будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и гроза в некоторых районах. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем — 23-28. Ранее синоптики сообщали, что жара в Свердловской области усилится во второй половине июля.