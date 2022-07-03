Захарова призвала Байдена попросить Путина снизить цены в США

04 июля 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

О снижении цен на топливо в США надо просить Владимира Путина, считает Мария Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если американский лидер Джо Байден ранее обвинял президента России Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что-то я запуталась совсем. Он же [президент США Джо Байден] вместе со своей командой называл цены на бензин „путинскими“ и обвинял в их росте лично [президента России Путина] Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ напомнила, что ранее Байден в соцсетях призвал бизнесменов немедленно снизить стоимость топлива на АЗС. Политик уверена, что о снижении цен на бензин, по логике, нужно просить у российского лидера Владимира Путина. Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Путин ответил на обвинение, он заявил, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена. Штаты запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее американский лидер Джо Байден признал, что санкции Запада против РФ ударили по мировому энергетическому рынку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Если американский лидер Джо Байден ранее обвинял президента России Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что-то я запуталась совсем. Он же [президент США Джо Байден] вместе со своей командой называл цены на бензин „путинскими“ и обвинял в их росте лично [президента России Путина] Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД РФ напомнила, что ранее Байден в соцсетях призвал бизнесменов немедленно снизить стоимость топлива на АЗС. Политик уверена, что о снижении цен на бензин, по логике, нужно просить у российского лидера Владимира Путина. Ранее сообщалось, что Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен на бензин на Западе. Путин ответил на обвинение, он заявил, что вся ответственность за экономический кризис лежит на западных политиках. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша, Карл Роув заявил, что к кризису в США привел личный провал Байдена. Штаты запретили импорт российской нефти и газа из-за спецоперации РФ на Украине. Инфляция в Америке достигла рекордных показателей. Ранее американский лидер Джо Байден признал, что санкции Запада против РФ ударили по мировому энергетическому рынку.