Пропавшего на реке жителя ХМАО нашли погибшим

Спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителя Нягани (ХМАО), пропавшего без вести после опрокидывании моторной лодки на реке Нягань-Юган, обнаружили погибшим. Об этом сообщила госинспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте».

«Тело судоводителя, погибшего в результате опрокидывания мотолодки „Крым“ в районе Нягани обнаружено спасателями. Личность погибшего установлена, им оказался житель Нягани 1990 года рождения», — указано в сообщении.

Судно принадлежало погибшему. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реке Нягань-Юган перевернулась лодка, пропал один человек. Пострадавшие были доставлены в Нягань. На месте поисков проводили следственные действия сотрудники полиции.