03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

Пропавшего на реке жителя ХМАО нашли погибшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, мчс, река, катер, спасатели на воде
Спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины Фото:

Жителя Нягани (ХМАО), пропавшего без вести после опрокидывании моторной лодки на реке Нягань-Юган, обнаружили погибшим. Об этом сообщила госинспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте».

«Тело судоводителя, погибшего в результате опрокидывания мотолодки „Крым“ в районе Нягани обнаружено спасателями. Личность погибшего установлена, им оказался житель Нягани 1990 года рождения», — указано в сообщении.

Судно принадлежало погибшему. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реке Нягань-Юган перевернулась лодка, пропал один человек. Пострадавшие были доставлены в Нягань. На месте поисков проводили следственные действия сотрудники полиции.

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Жителя Нягани (ХМАО), пропавшего без вести после опрокидывании моторной лодки на реке Нягань-Юган, обнаружили погибшим. Об этом сообщила госинспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте». «Тело судоводителя, погибшего в результате опрокидывания мотолодки „Крым“ в районе Нягани обнаружено спасателями. Личность погибшего установлена, им оказался житель Нягани 1990 года рождения», — указано в сообщении. Судно принадлежало погибшему. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реке Нягань-Юган перевернулась лодка, пропал один человек. Пострадавшие были доставлены в Нягань. На месте поисков проводили следственные действия сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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