03 июля 2022

Словакия передала Украине четыре вертолета «Ми-17»

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, ми24, боевой вертолет
Передачу нескольких вертолетов «Ми-17» засняли на видео Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Словакия передала Украине 4 вертолета «Ми-17». Видео, на котором запечатлена перевозка вертолетов распространяется в местных СМИ.

«Словакия передала Украине 4 многоцелевых вертолета Ми-17. Передачу нескольких из них засняли на видео», — передает канал Casus Belli Live.

Ранее сообщалось, что Словакия отправит на Украину танки и истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в беседе с премьер-министром Чехии Петром Фиала, сообщал чешский телеканал СТ 24.

Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине.

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Словакия передала Украине 4 вертолета «Ми-17». Видео, на котором запечатлена перевозка вертолетов распространяется в местных СМИ. «Словакия передала Украине 4 многоцелевых вертолета Ми-17. Передачу нескольких из них засняли на видео», — передает канал Casus Belli Live. Ранее сообщалось, что Словакия отправит на Украину танки и истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в беседе с премьер-министром Чехии Петром Фиала, сообщал чешский телеканал СТ 24. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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