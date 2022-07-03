Словакия передала Украине четыре вертолета «Ми-17»

Словакия передала Украине 4 вертолета «Ми-17». Видео, на котором запечатлена перевозка вертолетов распространяется в местных СМИ.
«Словакия передала Украине 4 многоцелевых вертолета Ми-17. Передачу нескольких из них засняли на видео», — передает канал Casus Belli Live.
Ранее сообщалось, что Словакия отправит на Украину танки и истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в беседе с премьер-министром Чехии Петром Фиала, сообщал чешский телеканал СТ 24.
Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!