По словам премьер-министра Чехии Украина просила не указывать эту технику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Словакия отправит на Украину танки и истребители МиГ-29. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в беседе с премьер-министром Чехии Петром Фиала. Их заявления передает чешский телеканал СТ 24.

«Украина может получить МиГи и танки. Чехия может помочь с обучением солдат», — сказал Хегер в интервью телеканалу. Также лидеры двух стран обсуждали помощь Словакии со стороны Чехии.

Ранее на Украине погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне ВСУ. Гибель наемника, известного как «Испанец», подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Также в Национальное криминальное агентство (НАКА), которое входит в состав полиции Словакии, задержало и обвинило в уголовном преступлении экс-председателя Верховного суда страны, экс-главу минюста Штефана Гарабина, выразившему «одобрение действиям РФ на Украине». Об этом доложил братиславский телеканал Markiza.

Президент РФ Владимир Путина объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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