03 июля 2022

Зеленский признал потерю Лисичанска

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Зеленский попрощался с Лисичанском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. При этом он убежден, что армию якобы возможно вернуть в город, благодаря «тактике и наращиванию поставок современного оружия».

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале.

2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. При этом он убежден, что армию якобы возможно вернуть в город, благодаря «тактике и наращиванию поставок современного оружия». «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале. 2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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