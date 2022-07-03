Зеленский признал потерю Лисичанска

04 июля 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Зеленский попрощался с Лисичанском Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. При этом он убежден, что армию якобы возможно вернуть в город, благодаря «тактике и наращиванию поставок современного оружия». «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале. 2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. При этом он убежден, что армию якобы возможно вернуть в город, благодаря «тактике и наращиванию поставок современного оружия». «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале. 2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ.