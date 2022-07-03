Зеленский признал потерю Лисичанска

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска. При этом он убежден, что армию якобы возможно вернуть в город, благодаря «тактике и наращиванию поставок современного оружия».
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — заявил Зеленский в обращении, опубликованном в его telegram-канале.
2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Вскоре потерю контроля над территориями признали и в Генштабе ВСУ.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!