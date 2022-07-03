На западе Украины повестки в военкомат выдают у входа в церковь. «Звонят возмущенные священники»

04 июля 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Во Львове повестки в военкомат стали выдавать около церкви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Повестки в военкомат во Львове (запад Украины) начали выдавать около церкви, «звонят возмущенные священники». Это не то место, где нужно раздавать повестки, такое мнение высказал глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. «Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — сообщил Княжицкий на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По его мнению, это не то место, где нужно вручать повестки. «Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах», — уверен депутат. URA.RU сообщало, что военнослужащие Украины (ВСУ) проводят принудительную мобилизацию населения подконтрольного Украине города Угледар в Донецкой народной республике. О ходе боевых действий рассказал специальный военный корреспондент Александр Шарковский. Это происходит из-за дефицита кадровых военных, повестки вручают на улицах, призывников ищут даже в местах лишения свободы, ведется активный розыск уклонистов. Не вставшим на воинский учет женщинам в возрасте от 18 до 60 лет, владеющим гражданскими профессиями из призывного списка, грозит штраф, сообщалось ранее. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Повестки в военкомат во Львове (запад Украины) начали выдавать около церкви, «звонят возмущенные священники». Это не то место, где нужно раздавать повестки, такое мнение высказал глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. «Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — сообщил Княжицкий на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По его мнению, это не то место, где нужно вручать повестки. «Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах», — уверен депутат. URA.RU сообщало, что военнослужащие Украины (ВСУ) проводят принудительную мобилизацию населения подконтрольного Украине города Угледар в Донецкой народной республике. О ходе боевых действий рассказал специальный военный корреспондент Александр Шарковский. Это происходит из-за дефицита кадровых военных, повестки вручают на улицах, призывников ищут даже в местах лишения свободы, ведется активный розыск уклонистов. Не вставшим на воинский учет женщинам в возрасте от 18 до 60 лет, владеющим гражданскими профессиями из призывного списка, грозит штраф, сообщалось ранее.