Назван срок появления новых сторублевых купюр в ЯНАО

04 июля 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Банкам потребуется время на настройку оборудования и обучение сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые сторублевые купюры появятся в Ямало-Ненецком автономном округе не ранее, чем через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области. «В ЯНАО модернизированная банкнота номиналом 100 рублей появится не раньше, чем через полгода. Банкам нужно провести большую подготовительную работу — перенастроить банкоматы, счетно-сортировальные машины, обучить кассиров. Банкноты будут распространяться через учреждения Банка России и кредитные организации», — сообщили в отделении журналисту «МК Ямал». Ранее URA.RU сообщало, что Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов. Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Новые сторублевые купюры появятся в Ямало-Ненецком автономном округе не ранее, чем через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области. «В ЯНАО модернизированная банкнота номиналом 100 рублей появится не раньше, чем через полгода. Банкам нужно провести большую подготовительную работу — перенастроить банкоматы, счетно-сортировальные машины, обучить кассиров. Банкноты будут распространяться через учреждения Банка России и кредитные организации», — сообщили в отделении журналисту «МК Ямал». Ранее URA.RU сообщало, что Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов. Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата.