03 июля 2022
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01 июля 2022
30 июня 2022

Назван срок появления новых сторублевых купюр в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Банкам потребуется время на настройку оборудования и обучение сотрудников Фото:

Новые сторублевые купюры появятся в Ямало-Ненецком автономном округе не ранее, чем через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

«В ЯНАО модернизированная банкнота номиналом 100 рублей появится не раньше, чем через полгода. Банкам нужно провести большую подготовительную работу — перенастроить банкоматы, счетно-сортировальные машины, обучить кассиров. Банкноты будут распространяться через учреждения Банка России и кредитные организации», — сообщили в отделении журналисту «МК Ямал».

Ранее URA.RU сообщало, что Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов. Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата.

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Новые сторублевые купюры появятся в Ямало-Ненецком автономном округе не ранее, чем через шесть месяцев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области. «В ЯНАО модернизированная банкнота номиналом 100 рублей появится не раньше, чем через полгода. Банкам нужно провести большую подготовительную работу — перенастроить банкоматы, счетно-сортировальные машины, обучить кассиров. Банкноты будут распространяться через учреждения Банка России и кредитные организации», — сообщили в отделении журналисту «МК Ямал». Ранее URA.RU сообщало, что Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов. Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата.
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