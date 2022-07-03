Посол Сирии: США и Турция отправляют террористов ИГИЛ* на Украину

04 июля 2022 в 04:44 Размер текста - 17 +

Посол Сирии в РФ сообщил о переправке Западом и Турцией боевиков ИГ* на Украину Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад во главе с США вместе с Турцией переправляют на Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад. «Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и „Джабхат ан-Нусра“ (обе террористические организации запрещены в РФ — прим. URA.RU), так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС. Хаддад подчеркнул, что такими методами страны Запада «превращают Украину в центр скопления террористов и наемников», при этом не осознавая негативных последствий для безопасности в мире. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины появились сведения о том, что на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Кроме того, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши, обучающих украинских солдат. В мае Служба внешней разведки Российской Федерации также предупреждала, что Пентагон будет перебрасывать на территорию Украины освобожденных из тюрем и обученных членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.? Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Запад во главе с США вместе с Турцией переправляют на Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад. «Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и „Джабхат ан-Нусра“ (обе террористические организации запрещены в РФ — прим. URA.RU), так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС. Хаддад подчеркнул, что такими методами страны Запада «превращают Украину в центр скопления террористов и наемников», при этом не осознавая негативных последствий для безопасности в мире. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины появились сведения о том, что на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Кроме того, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши, обучающих украинских солдат. В мае Служба внешней разведки Российской Федерации также предупреждала, что Пентагон будет перебрасывать на территорию Украины освобожденных из тюрем и обученных членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.?