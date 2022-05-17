Разведка РФ: США посылает на Украину боевиков ИГИЛ*

Власти США будут перебрасывать на территорию Украины освобожденных из тюрем и обученных членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Такие данные публикует Служба внешней разведки Российской Федерации.
«США привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ. Из тюрем освобождено около 60 боевиков, их переправили в район американской военной базы „Эт-Танф“ для прохождения обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», — говорится на официальном сайте ведомства.
После начала вынужденной спецоперации на территории Украины появились сведения о том, что на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники. Кроме того, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши, обучающих украинских солдат. По информации иностранных СМИ, на заводе «Азовсталь», заблокированном российскими военными в Мариуполе, находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Все трое служили в британской армии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс НАТО долгие годы тренировал десятки тысяч солдат ВСУ. По словам Столтенберга, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании.
*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация
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Власти США будут перебрасывать на территорию Украины освобожденных из тюрем и обученных членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Такие данные публикует Служба внешней разведки Российской Федерации. «США привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ. Из тюрем освобождено около 60 боевиков, их переправили в район американской военной базы „Эт-Танф“ для прохождения обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», — говорится на официальном сайте ведомства. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины появились сведения о том, что на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники. Кроме того, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши, обучающих украинских солдат. По информации иностранных СМИ, на заводе «Азовсталь», заблокированном российскими военными в Мариуполе, находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Все трое служили в британской армии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс НАТО долгие годы тренировал десятки тысяч солдат ВСУ. По словам Столтенберга, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация