Разведка РФ: США посылает на Украину боевиков ИГИЛ*

17 мая 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Из тюрем освобождено 60 террористов, после обучения они направятся на Украину, заявляет разведка РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США будут перебрасывать на территорию Украины освобожденных из тюрем и обученных членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Такие данные публикует Служба внешней разведки Российской Федерации. Статья по теме 15 фактов, что армией Украины командуют натовцы «США привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ. Из тюрем освобождено около 60 боевиков, их переправили в район американской военной базы „Эт-Танф“ для прохождения обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», — говорится на официальном сайте ведомства. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины появились сведения о том, что на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники. Кроме того, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши, обучающих украинских солдат. По информации иностранных СМИ, на заводе «Азовсталь», заблокированном российскими военными в Мариуполе, находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Все трое служили в британской армии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс НАТО долгие годы тренировал десятки тысяч солдат ВСУ. По словам Столтенберга, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация

Власти США будут перебрасывать на территорию Украины освобожденных из тюрем и обученных членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Такие данные публикует Служба внешней разведки Российской Федерации. «США привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ. Из тюрем освобождено около 60 боевиков, их переправили в район американской военной базы „Эт-Танф“ для прохождения обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», — говорится на официальном сайте ведомства. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины появились сведения о том, что на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники. Кроме того, обнаружены доказательства присутствия военных инструкторов из США и Польши, обучающих украинских солдат. По информации иностранных СМИ, на заводе «Азовсталь», заблокированном российскими военными в Мариуполе, находятся как минимум трое экс-военных из Великобритании. Все трое служили в британской армии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс НАТО долгие годы тренировал десятки тысяч солдат ВСУ. По словам Столтенберга, в подготовке участвовали инструкторы из США, Канады и Великобритании. *«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация