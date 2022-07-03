СМИ: подорван авторитет Байдена, Шольца и Джонсона

Рейтинги президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона быстро идут вниз. Это связано с растущей на Западе инфляцией и общим падением уровня жизни.
«Антирейтинг канцлера Олафа Шольца достиг рекордных показателей: им недовольна почти половина немцев — 49%. 65% жителей Великобритании уверены, что стране нужен новый лидер. Рейтинг популярности президента США падает четвертую неделю подряд, достигнув 36%», — пишет газета «Известия».
По данным газеты, на снижение рейтинга западных лидеров повлияли пандемия коронавируса и спецоперация на Украине, которые привели к серьезным экономическим проблемам у ведущих стран Запада. Так, немецкие эксперты считаю, что отказ от российской нефти и газа обойдется Германии почти в триллион евро. СМИ Великобритании спрогнозировали рекордное падение уровня жизни в стране, пишет «Национальная служба новостей». В Ассоциации нефти и газа США заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека, сообщает RT.
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