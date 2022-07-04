Минфин призвал снизить расходы бюджета РФ до 2025 года

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В Минфине хотят сократить траты на государственные программы Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Министерство финансов РФ хочет сократить 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам к 2025 году. Таким образом Минфин хочет обеспечить сбалансированность бюджета.

«Минфин предложил снять более 500 млрд рублей расходов бюджета с госпрограмм и непрограммных направлений в следующем году. Расходы планируется сокращать на аналогичную в целом величину также в 2024 и 2025 годах. Представитель Минфина сообщил, что отказ от части расходов дополнительный фактор, который был учтен в ходе проектировок для обеспечения сбалансированности федерального бюджет», — сообщает газета «Ведомости».

В Минфине отметили, что сокращение расходов точно не коснется госпрограмм исполнения социальных обязательств, оплаты труда и денежного довольствия. Кураторам госпрограмм предстоит выбрать, от какой части расходов они могут отказаться. Больше всего расходов планируется снять с программы «Развитие транспортной системы».

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, пишет «Национальная служба новостей». По словам Кудрина, наиболее успешными стали госпрограммы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда».

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Министерство финансов РФ хочет сократить 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам к 2025 году. Таким образом Минфин хочет обеспечить сбалансированность бюджета. «Минфин предложил снять более 500 млрд рублей расходов бюджета с госпрограмм и непрограммных направлений в следующем году. Расходы планируется сокращать на аналогичную в целом величину также в 2024 и 2025 годах. Представитель Минфина сообщил, что отказ от части расходов дополнительный фактор, который был учтен в ходе проектировок для обеспечения сбалансированности федерального бюджет», — сообщает газета «Ведомости». В Минфине отметили, что сокращение расходов точно не коснется госпрограмм исполнения социальных обязательств, оплаты труда и денежного довольствия. Кураторам госпрограмм предстоит выбрать, от какой части расходов они могут отказаться. Больше всего расходов планируется снять с программы «Развитие транспортной системы». Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты, пишет «Национальная служба новостей». По словам Кудрина, наиболее успешными стали госпрограммы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса, а также программа «Доступная среда».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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