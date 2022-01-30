30 января 2022
28 января 2022

В Пермском крае резко вырос спрос на дистанционных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье рост спроса на удаленных сотрудников обгоняет общероссийский Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермские компании все чаще ищут сотрудников для удаленной работы. Рост числа подобных вакансий в регионе превышает общероссийские показатели, следует из исследования компании HeadHunter.

«В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти: так, по России в целом было открыто в 3,5 раза больше вакансий, предполагающих удаленный формат работы, чем в январе 2021 года. По ПФО количество таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло в 3,3 раза. В Пермском крае удаленных вакансий стало в 3,8 раза больше», — говорится в сообщении рекрутинговой платформы, поступившем в URA.RU.

Популярность удаленной работы стала расти на фоне пандемии коронавируса. Накануне очередной волны COVID-19 пермские власти объявили о переводе на дистант с 1 февраля не менее 30% госслужащих. Организовать работу из дома для такого же числа сотрудников рекомендовано руководителям предприятий. Некоторые компании сделали это, не дожидаясь указаний оперштаба.

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Пермские компании все чаще ищут сотрудников для удаленной работы. Рост числа подобных вакансий в регионе превышает общероссийские показатели, следует из исследования компании HeadHunter. «В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти: так, по России в целом было открыто в 3,5 раза больше вакансий, предполагающих удаленный формат работы, чем в январе 2021 года. По ПФО количество таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло в 3,3 раза. В Пермском крае удаленных вакансий стало в 3,8 раза больше», — говорится в сообщении рекрутинговой платформы, поступившем в URA.RU. Популярность удаленной работы стала расти на фоне пандемии коронавируса. Накануне очередной волны COVID-19 пермские власти объявили о переводе на дистант с 1 февраля не менее 30% госслужащих. Организовать работу из дома для такого же числа сотрудников рекомендовано руководителям предприятий. Некоторые компании сделали это, не дожидаясь указаний оперштаба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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