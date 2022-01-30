В Пермском крае резко вырос спрос на дистанционных сотрудников

Пермские компании все чаще ищут сотрудников для удаленной работы. Рост числа подобных вакансий в регионе превышает общероссийские показатели, следует из исследования компании HeadHunter.
«В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти: так, по России в целом было открыто в 3,5 раза больше вакансий, предполагающих удаленный формат работы, чем в январе 2021 года. По ПФО количество таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло в 3,3 раза. В Пермском крае удаленных вакансий стало в 3,8 раза больше», — говорится в сообщении рекрутинговой платформы, поступившем в URA.RU.
Популярность удаленной работы стала расти на фоне пандемии коронавируса. Накануне очередной волны COVID-19 пермские власти объявили о переводе на дистант с 1 февраля не менее 30% госслужащих. Организовать работу из дома для такого же числа сотрудников рекомендовано руководителям предприятий. Некоторые компании сделали это, не дожидаясь указаний оперштаба.
Пермские компании все чаще ищут сотрудников для удаленной работы. Рост числа подобных вакансий в регионе превышает общероссийские показатели, следует из исследования компании HeadHunter. «В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти: так, по России в целом было открыто в 3,5 раза больше вакансий, предполагающих удаленный формат работы, чем в январе 2021 года. По ПФО количество таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло в 3,3 раза. В Пермском крае удаленных вакансий стало в 3,8 раза больше», — говорится в сообщении рекрутинговой платформы, поступившем в URA.RU. Популярность удаленной работы стала расти на фоне пандемии коронавируса. Накануне очередной волны COVID-19 пермские власти объявили о переводе на дистант с 1 февраля не менее 30% госслужащих. Организовать работу из дома для такого же числа сотрудников рекомендовано руководителям предприятий. Некоторые компании сделали это, не дожидаясь указаний оперштаба.