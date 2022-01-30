В Пермском крае резко вырос спрос на дистанционных сотрудников

В Прикамье рост спроса на удаленных сотрудников обгоняет общероссийский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские компании все чаще ищут сотрудников для удаленной работы. Рост числа подобных вакансий в регионе превышает общероссийские показатели, следует из исследования компании HeadHunter.

«В январе 2022 года спрос на дистанционных сотрудников продолжает расти: так, по России в целом было открыто в 3,5 раза больше вакансий, предполагающих удаленный формат работы, чем в январе 2021 года. По ПФО количество таких вакансий по сравнению с прошлым годом выросло в 3,3 раза. В Пермском крае удаленных вакансий стало в 3,8 раза больше», — говорится в сообщении рекрутинговой платформы, поступившем в URA.RU.

Популярность удаленной работы стала расти на фоне пандемии коронавируса. Накануне очередной волны COVID-19 пермские власти объявили о переводе на дистант с 1 февраля не менее 30% госслужащих. Организовать работу из дома для такого же числа сотрудников рекомендовано руководителям предприятий. Некоторые компании сделали это, не дожидаясь указаний оперштаба.