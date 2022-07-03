03 июля 2022

Свердловчане съедят пять тонн зараженных нектаринов

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Нектарины с вредителем попадут на прилавки Фото:

Пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора в очередной раз выявил на границе партию импортных фруктов, зараженных вредителем. Фитосанитарный контроль ввозимой зарубежной продукции растениеводства показал, что пятитонная партия свежих нектаринов из Турции заселена калифорнийской щитовкой», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Калифорнийская щитовка является опасным многоядным вредителем и способна поражать более 150 культур. Особую опасность насекомое представляет для саженцев и черенков растений, а вот для плодов, по мнению экспертов, фитосанитарный риск невысок. «Поэтому ввоз пяти тонн турецких нектаринов в Свердловскую область разрешили», — указано в релизе.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили партию гвоздик, зараженных цветочным трипсом. Во избежание распространения вредителя цветы были уничтожены.

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Пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона, говорится в пресс-релизе ведомства. «Свердловский референтный центр Россельхознадзора в очередной раз выявил на границе партию импортных фруктов, зараженных вредителем. Фитосанитарный контроль ввозимой зарубежной продукции растениеводства показал, что пятитонная партия свежих нектаринов из Турции заселена калифорнийской щитовкой», — сказано в сообщении Россельхознадзора. Калифорнийская щитовка является опасным многоядным вредителем и способна поражать более 150 культур. Особую опасность насекомое представляет для саженцев и черенков растений, а вот для плодов, по мнению экспертов, фитосанитарный риск невысок. «Поэтому ввоз пяти тонн турецких нектаринов в Свердловскую область разрешили», — указано в релизе. Ранее в Екатеринбурге обнаружили партию гвоздик, зараженных цветочным трипсом. Во избежание распространения вредителя цветы были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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