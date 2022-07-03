Свердловчане съедят пять тонн зараженных нектаринов

Нектарины с вредителем попадут на прилавки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Несмотря на то, что партия нектаринов заселена опасным насекомым, ее допустили к ввозу на территорию региона, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора в очередной раз выявил на границе партию импортных фруктов, зараженных вредителем. Фитосанитарный контроль ввозимой зарубежной продукции растениеводства показал, что пятитонная партия свежих нектаринов из Турции заселена калифорнийской щитовкой», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Калифорнийская щитовка является опасным многоядным вредителем и способна поражать более 150 культур. Особую опасность насекомое представляет для саженцев и черенков растений, а вот для плодов, по мнению экспертов, фитосанитарный риск невысок. «Поэтому ввоз пяти тонн турецких нектаринов в Свердловскую область разрешили», — указано в релизе.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили партию гвоздик, зараженных цветочным трипсом. Во избежание распространения вредителя цветы были уничтожены.