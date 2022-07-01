Тысячи зараженных цветов обнаружили в Екатеринбурге

02 июля 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Гвоздики привезли в Екатеринбург из Латвии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге обнаружили партию зараженных гвоздик. В срезах цветов нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В июне в Екатеринбург поступили гвоздики в количестве 164685 штук из Латвийской Республики. Проведя лабораторную экспертизу, в срезах гвоздик обнаружили западный цветочный трипс», — говорится в сообщении. Для избежания распространения вредителя зараженная продукция уничтожена. Западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли три тонны зараженных киви. А в середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге обнаружили партию зараженных гвоздик. В срезах цветов нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В июне в Екатеринбург поступили гвоздики в количестве 164685 штук из Латвийской Республики. Проведя лабораторную экспертизу, в срезах гвоздик обнаружили западный цветочный трипс», — говорится в сообщении. Для избежания распространения вредителя зараженная продукция уничтожена. Западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли три тонны зараженных киви. А в середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных.