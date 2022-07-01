01 июля 2022

Тысячи зараженных цветов обнаружили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, горсад, клумба, цветы
Гвоздики привезли в Екатеринбург из Латвии Фото:

В Екатеринбурге обнаружили партию зараженных гвоздик. В срезах цветов нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В июне в Екатеринбург поступили гвоздики в количестве 164685 штук из Латвийской Республики. Проведя лабораторную экспертизу, в срезах гвоздик обнаружили западный цветочный трипс», — говорится в сообщении.

Для избежания распространения вредителя зараженная продукция уничтожена. Западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений.

Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли три тонны зараженных киви. А в середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных.

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В Екатеринбурге обнаружили партию зараженных гвоздик. В срезах цветов нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс, сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В июне в Екатеринбург поступили гвоздики в количестве 164685 штук из Латвийской Республики. Проведя лабораторную экспертизу, в срезах гвоздик обнаружили западный цветочный трипс», — говорится в сообщении. Для избежания распространения вредителя зараженная продукция уничтожена. Западный цветочный трипс — один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Ранее URA.RU писало, что в свердловские магазины завезли три тонны зараженных киви. А в середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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