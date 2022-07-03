На «Иннопроме» показали робота-ловеласа и робота-сортировщика. Фото, видео

04 июля 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

По заверению создателей, робот Робби знает все о промышленности (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали робота-сортировщика от «Сбера», а также робота Робби, который знает все о промышленности. Зачастую Робби делает девушкам комплименты, посетители прозвали его роботом-ловеласом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На стенде Москвы робот Робби, который, по заверению разработчиков, знает все о промышленности. Но, в основном, он проводит викторины и делает девушкам комплименты», — рассказал корреспондент агентства. «Проморобот-Урал» заинтересовал представителей ЦВО. Военные сфотографировали его и посмотрели функционал техники. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали робота-сортировщика от «Сбера», а также робота Робби, который знает все о промышленности. Зачастую Робби делает девушкам комплименты, посетители прозвали его роботом-ловеласом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На стенде Москвы робот Робби, который, по заверению разработчиков, знает все о промышленности. Но, в основном, он проводит викторины и делает девушкам комплименты», — рассказал корреспондент агентства. «Проморобот-Урал» заинтересовал представителей ЦВО. Военные сфотографировали его и посмотрели функционал техники. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.