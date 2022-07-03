На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали робота-сортировщика от «Сбера», а также робота Робби, который знает все о промышленности. Зачастую Робби делает девушкам комплименты, посетители прозвали его роботом-ловеласом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На стенде Москвы робот Робби, который, по заверению разработчиков, знает все о промышленности. Но, в основном, он проводит викторины и делает девушкам комплименты», — рассказал корреспондент агентства.
«Проморобот-Урал» заинтересовал представителей ЦВО. Военные сфотографировали его и посмотрели функционал техники.
URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
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На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали робота-сортировщика от «Сбера», а также робота Робби, который знает все о промышленности. Зачастую Робби делает девушкам комплименты, посетители прозвали его роботом-ловеласом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На стенде Москвы робот Робби, который, по заверению разработчиков, знает все о промышленности. Но, в основном, он проводит викторины и делает девушкам комплименты», — рассказал корреспондент агентства. «Проморобот-Урал» заинтересовал представителей ЦВО. Военные сфотографировали его и посмотрели функционал техники. URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.