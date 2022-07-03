03 июля 2022
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01 июля 2022

Парапланериста из ЯНАО наказали за несанкционированный полет

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, параплан, парапланерист, парашют крыло
Мужчина получил штраф за нарушение летного законодательства Фото:

За неисполнение законодательства о безопасности полетов парапланерист из ЯНАО привлечен к ответственности. Такое заявление сделали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в мае текущего года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту», — сообщили представители ведомства. Информацию разместили в telegram-канале.

В итоге прокурорской проверки мужчина, который управлял парамотопланом привлечен к ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО парапланерист упал в реку. К месту падения в Новый Уренгой отправили водолазов из «Ямалспаса». Позже из-за сильного течения и сложного рельефа спасатели подключили к поискам пропавшего дроны и подводный аппарат. Спустя месяц стало известно, что сотрудники «Ямалспаса» вместе с добровольцами прекратили поиски парапланериста по согласованию с властями Нового Уренгоя.

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За неисполнение законодательства о безопасности полетов парапланерист из ЯНАО привлечен к ответственности. Такое заявление сделали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в мае текущего года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту», — сообщили представители ведомства. Информацию разместили в telegram-канале. В итоге прокурорской проверки мужчина, который управлял парамотопланом привлечен к ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО парапланерист упал в реку. К месту падения в Новый Уренгой отправили водолазов из «Ямалспаса». Позже из-за сильного течения и сложного рельефа спасатели подключили к поискам пропавшего дроны и подводный аппарат. Спустя месяц стало известно, что сотрудники «Ямалспаса» вместе с добровольцами прекратили поиски парапланериста по согласованию с властями Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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