Парапланериста из ЯНАО наказали за несанкционированный полет

Мужчина получил штраф за нарушение летного законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За неисполнение законодательства о безопасности полетов парапланерист из ЯНАО привлечен к ответственности. Такое заявление сделали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в мае текущего года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту», — сообщили представители ведомства. Информацию разместили в telegram-канале.

В итоге прокурорской проверки мужчина, который управлял парамотопланом привлечен к ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО парапланерист упал в реку. К месту падения в Новый Уренгой отправили водолазов из «Ямалспаса». Позже из-за сильного течения и сложного рельефа спасатели подключили к поискам пропавшего дроны и подводный аппарат. Спустя месяц стало известно, что сотрудники «Ямалспаса» вместе с добровольцами прекратили поиски парапланериста по согласованию с властями Нового Уренгоя.