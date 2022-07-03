Синоптики предупредили, что в ЯНАО придут дожди

В начале недели жителей ЯНАО ожидает дождливая погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО неделя начнется с дождя и ветра. С 4 по 6 июля погода будет теплой, но дождливой, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

4 июля температура воздуха в регионе составит от 15 до 20 градусов выше ноля. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Небо будет пасмурным, но дождей на большей части ЯНАО не ожидается.

5 июля температура поднимется до показателей от +18 до +23 градусов по Цельсию, в некоторых районах опустится до +13 градусов выше ноля. Скорость ветра останется такой же — 7-12 м/с. Местами пройдут небольшие дожди.

6 июля температура воздуха останется на уровне от +18 до +23 градусов Цельсия. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра снизится и составит 5-10 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили жителей ЯНАО о приходе ветренной погоды в регион. Тогда власти округа рассказали, что из-за неблагоприятных условий паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги может временно приостановить свою работу.