03 июля 2022
02 июля 2022

Водитель иномарки в ДТП с челябинским пенсионером был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП Комсомольский проспект Челябинск, дтп
Водитель не пострадал, в машине с ним был ребенок Фото:

Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis, который попал в Челябинске в ДТП с участием 78-летнего пенсионера, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Установлено, что водитель 1978 года рождения управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом в машине с ним был ребенок 2015 года рождения. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, обстоятельства устанавливаются», — рассказал источник.

Авария произошла 2 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской в Челябинске. По данным пресс-службы ГИБДД города, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2101 стоял на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской с сигналом левого поворота, пропуская встречный транспорт. Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis двигался по Комсомольскому проспекту прямо и врезался в автомобиль ВАЗ. От удара иномарка изменила траекторию движения и наехала на препятствие в виде столба. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 1944 года рождения от удара вылетел через лобовое стекло и скончался на месте происшествия. После этого внучка погибшего объявила в СМИ, что ищет свидетелей ДТП, так как считает, что спровоцировать аварию мог водитель Mitsubishi.

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Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis, который попал в Челябинске в ДТП с участием 78-летнего пенсионера, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Установлено, что водитель 1978 года рождения управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом в машине с ним был ребенок 2015 года рождения. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, обстоятельства устанавливаются», — рассказал источник. Авария произошла 2 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской в Челябинске. По данным пресс-службы ГИБДД города, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2101 стоял на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской с сигналом левого поворота, пропуская встречный транспорт. Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis двигался по Комсомольскому проспекту прямо и врезался в автомобиль ВАЗ. От удара иномарка изменила траекторию движения и наехала на препятствие в виде столба. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 1944 года рождения от удара вылетел через лобовое стекло и скончался на месте происшествия. После этого внучка погибшего объявила в СМИ, что ищет свидетелей ДТП, так как считает, что спровоцировать аварию мог водитель Mitsubishi.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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