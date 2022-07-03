Водитель иномарки в ДТП с челябинским пенсионером был пьян

Водитель не пострадал, в машине с ним был ребенок Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis, который попал в Челябинске в ДТП с участием 78-летнего пенсионера, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Установлено, что водитель 1978 года рождения управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом в машине с ним был ребенок 2015 года рождения. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, обстоятельства устанавливаются», — рассказал источник.

Авария произошла 2 июля на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской в Челябинске. По данным пресс-службы ГИБДД города, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2101 стоял на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской с сигналом левого поворота, пропуская встречный транспорт. Водитель автомобиля Mitsubishi Grandis двигался по Комсомольскому проспекту прямо и врезался в автомобиль ВАЗ. От удара иномарка изменила траекторию движения и наехала на препятствие в виде столба. Водитель автомобиля ВАЗ-2101 1944 года рождения от удара вылетел через лобовое стекло и скончался на месте происшествия. После этого внучка погибшего объявила в СМИ, что ищет свидетелей ДТП, так как считает, что спровоцировать аварию мог водитель Mitsubishi.