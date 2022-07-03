03 июля 2022
02 июля 2022

Путин дал звание Героя РФ командиру полка из Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Командиру 239-го гвардейского танкового полка из Чебаркуля присвоили звание Героя России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Ивану Шицу, командиру 239-го гвардейского танкового полка, базирующегося в Чебаркуле. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отметив, что глава региона послал поздравительную телеграмму.

«Уважаемый Иван Александрович! Поздравляю личный состав 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка с высокой государственной наградой — орденом Жукова, а лично Вас — с присвоением звания Героя Российской Федерации», — написал Текслер в телеграмме.

Орден Жукова был вручен танковому полку из Чебаркуля в середине июня. Согласно документу о награждении, такого звания он удостоился за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО.

По словам президента Путина, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Главной целью СВО стало прекращение геноцида жителей Донбасса со стороны армии и националистических формирований Украины.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Ивану Шицу, командиру 239-го гвардейского танкового полка, базирующегося в Чебаркуле. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отметив, что глава региона послал поздравительную телеграмму. «Уважаемый Иван Александрович! Поздравляю личный состав 239-го гвардейского танкового Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка с высокой государственной наградой — орденом Жукова, а лично Вас — с присвоением звания Героя Российской Федерации», — написал Текслер в телеграмме. Орден Жукова был вручен танковому полку из Чебаркуля в середине июня. Согласно документу о награждении, такого звания он удостоился за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов. Воинская часть стала первой в Вооруженных силах России, получившей такую награду с начала СВО. По словам президента Путина, начатая на Украине 24 февраля спецоперация носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Главной целью СВО стало прекращение геноцида жителей Донбасса со стороны армии и националистических формирований Украины.
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