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Курганец собрал пять ящиков грибов за три часа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, грибы, дикоросы, сбор грибов
За три часа курганцу удалось собрать более пяти ящиков грибов (архивное фото) Фото:

Житель деревни Ордино Белозерского района Курганской области Евгений Мостовских собрал пять коробок грибов за короткий срок. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина.

«В воскресенье вышли в десять часов втроем из дома и всего за три часа собрали такой урожай в пределах одного леса. Чаще всего попадались обабки и подберезовики, находили и парочку груздей. В целом, грибы все молодые, только-только выросшие. Через пару дней, наверное, еще пойдут», — говорит Мостовских. Как отметил мужчина, грибы он собирает не для продажи, а для себя и родных. Собранный урожай он решил засушить и заморозить для будущих заготовок и блюд.

Ранее URA.RU писало, что курганец Евгений Мостовских строит поселение Ордаград на базе сгоревшей деревни Ордино Белозерского района. Поселение развивается по концепции пермакультуры, которое основывается на экологичном земледелии и строительстве.

Евгений Мостовских (на фото) рассказал URA.RU, что в Белозерском районе сейчас активно растут обабки и подберезовики

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Житель деревни Ордино Белозерского района Курганской области Евгений Мостовских собрал пять коробок грибов за короткий срок. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. «В воскресенье вышли в десять часов втроем из дома и всего за три часа собрали такой урожай в пределах одного леса. Чаще всего попадались обабки и подберезовики, находили и парочку груздей. В целом, грибы все молодые, только-только выросшие. Через пару дней, наверное, еще пойдут», — говорит Мостовских. Как отметил мужчина, грибы он собирает не для продажи, а для себя и родных. Собранный урожай он решил засушить и заморозить для будущих заготовок и блюд. Ранее URA.RU писало, что курганец Евгений Мостовских строит поселение Ордаград на базе сгоревшей деревни Ордино Белозерского района. Поселение развивается по концепции пермакультуры, которое основывается на экологичном земледелии и строительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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