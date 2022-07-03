Курганец собрал пять ящиков грибов за три часа. Фото

04 июля 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

За три часа курганцу удалось собрать более пяти ящиков грибов (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель деревни Ордино Белозерского района Курганской области Евгений Мостовских собрал пять коробок грибов за короткий срок. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. «В воскресенье вышли в десять часов втроем из дома и всего за три часа собрали такой урожай в пределах одного леса. Чаще всего попадались обабки и подберезовики, находили и парочку груздей. В целом, грибы все молодые, только-только выросшие. Через пару дней, наверное, еще пойдут», — говорит Мостовских. Как отметил мужчина, грибы он собирает не для продажи, а для себя и родных. Собранный урожай он решил засушить и заморозить для будущих заготовок и блюд. Ранее URA.RU писало, что курганец Евгений Мостовских строит поселение Ордаград на базе сгоревшей деревни Ордино Белозерского района. Поселение развивается по концепции пермакультуры, которое основывается на экологичном земледелии и строительстве. Евгений Мостовских (на фото) рассказал URA.RU, что в Белозерском районе сейчас активно растут обабки и подберезовики предоставлено редакции Евгением Мостовских Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Житель деревни Ордино Белозерского района Курганской области Евгений Мостовских собрал пять коробок грибов за короткий срок. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. «В воскресенье вышли в десять часов втроем из дома и всего за три часа собрали такой урожай в пределах одного леса. Чаще всего попадались обабки и подберезовики, находили и парочку груздей. В целом, грибы все молодые, только-только выросшие. Через пару дней, наверное, еще пойдут», — говорит Мостовских. Как отметил мужчина, грибы он собирает не для продажи, а для себя и родных. Собранный урожай он решил засушить и заморозить для будущих заготовок и блюд. Ранее URA.RU писало, что курганец Евгений Мостовских строит поселение Ордаград на базе сгоревшей деревни Ордино Белозерского района. Поселение развивается по концепции пермакультуры, которое основывается на экологичном земледелии и строительстве.