В Челябинске легковушка врезалась в маршрутку

Пассажиры маршрутного ПАЗа не пострадали Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Челябинске 4 июля на улице Куйбышева, напротив здания Курчатовского районного суда легковой автомобиль Hyundai врезался в движущийся попутно маршрутный ПАЗик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, в аварии пострадала пассажирка корейской легковушки.

«28-летний водитель Hyundai отвлекся и совершил столкновение с ехавшим попутно впереди маршрутным ПАЗом. В ДТП получила травму пассажирка Hyundai», — сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пассажиры автобуса не пострадали. Предположительно, в момент аварии водитель только вышел на линию.

Ранее в Челябинске задержали пожилого водителя маршрутного ПАЗа, который работал без прав. Мужчину отстранили от управления ТС, а автобус передали собственнику.