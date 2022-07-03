03 июля 2022
02 июля 2022

В Челябинске легковушка врезалась в маршрутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропускной пункт завода «Искра-Авигаз». Пермь, автобус, пассажиры
Пассажиры маршрутного ПАЗа не пострадали Фото:

В Челябинске 4 июля на улице Куйбышева, напротив здания Курчатовского районного суда легковой автомобиль Hyundai врезался в движущийся попутно маршрутный ПАЗик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, в аварии пострадала пассажирка корейской легковушки.

«28-летний водитель Hyundai отвлекся и совершил столкновение с ехавшим попутно впереди маршрутным ПАЗом. В ДТП получила травму пассажирка Hyundai», — сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пассажиры автобуса не пострадали. Предположительно, в момент аварии водитель только вышел на линию.

Ранее в Челябинске задержали пожилого водителя маршрутного ПАЗа, который работал без прав. Мужчину отстранили от управления ТС, а автобус передали собственнику.

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В Челябинске 4 июля на улице Куйбышева, напротив здания Курчатовского районного суда легковой автомобиль Hyundai врезался в движущийся попутно маршрутный ПАЗик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, в аварии пострадала пассажирка корейской легковушки. «28-летний водитель Hyundai отвлекся и совершил столкновение с ехавшим попутно впереди маршрутным ПАЗом. В ДТП получила травму пассажирка Hyundai», — сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что пассажиры автобуса не пострадали. Предположительно, в момент аварии водитель только вышел на линию. Ранее в Челябинске задержали пожилого водителя маршрутного ПАЗа, который работал без прав. Мужчину отстранили от управления ТС, а автобус передали собственнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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