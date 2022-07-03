03 июля 2022
02 июля 2022

Фильм режиссера из ХМАО попал в десятку самых кассовых. Его «Витька — Чеснок» заработал меньше

© Служба новостей «URA.RU»
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В первые выходные фильм «Межсезонье» режиссера Александра Ханта заработал более 5 млн Фото:

Фильм «Межсезонье» режиссера Александра Ханта (уроженца Ханты-Мансийска) еще до конца широкого проката принес около 13 миллионов рублей, при этом в первые выходные лента заработала более 5 миллионов и вошла в десятку самых кассовых за этот уикенд. Об этом URA.RU рассказал сам режиссер.

«В первые выходные „Межсезонье“ заработало более 5 миллионов. Сейчас же общие сборы около 13 миллионов. Прошлый наш фильм [„Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов“] собрал всего около 12 миллионов», — рассказал корреспонденту URA.RU Хант. Согласно данным бокс-офиса на сайте «Кинопоиска», «Межсезонье» вошло в топ-10 самых кассовых фильмов в первые выходные после старта проката в России. Однако по словам режиссера, до окупаемости ленты еще далеко.

«Межсезонье» — второй фильм режиссера Александра Ханта. Картина рассказывает о паре влюбленных подростков, которые сбегают из дома, решая бросить вызов взрослому миру. Кино основано на реальной истории, которая случилась в 2016 году в Псковской области.

Ранее URA.RU рассказывало, что 74-летний свердловский художник и поэт Владимир Седаков снялся в фильме режиссера Александра Ханта «Межсезонье». В творческих кругах Седаков известен под именем Спартак.

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Фильм «Межсезонье» режиссера Александра Ханта (уроженца Ханты-Мансийска) еще до конца широкого проката принес около 13 миллионов рублей, при этом в первые выходные лента заработала более 5 миллионов и вошла в десятку самых кассовых за этот уикенд. Об этом URA.RU рассказал сам режиссер. «В первые выходные „Межсезонье“ заработало более 5 миллионов. Сейчас же общие сборы около 13 миллионов. Прошлый наш фильм [„Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов“] собрал всего около 12 миллионов», — рассказал корреспонденту URA.RU Хант. Согласно данным бокс-офиса на сайте «Кинопоиска», «Межсезонье» вошло в топ-10 самых кассовых фильмов в первые выходные после старта проката в России. Однако по словам режиссера, до окупаемости ленты еще далеко. «Межсезонье» — второй фильм режиссера Александра Ханта. Картина рассказывает о паре влюбленных подростков, которые сбегают из дома, решая бросить вызов взрослому миру. Кино основано на реальной истории, которая случилась в 2016 году в Псковской области. Ранее URA.RU рассказывало, что 74-летний свердловский художник и поэт Владимир Седаков снялся в фильме режиссера Александра Ханта «Межсезонье». В творческих кругах Седаков известен под именем Спартак.
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