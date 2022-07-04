Победитель «Лидеров России» открыл новое направление образования

Образование для разработчиков лекарств станет лучше, сказал Вадим Покровский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

В России стартует новая программа обучения для будущих разработчиков лекарственных препаратов. Об этом рассказал URA.RU доктор медицинских наук, заведующий лабораторией комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, заведующий кафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН, победитель проекта «Лидеры России» Вадим Покровский.

«Мы делаем магистратуру, и в перспективе можно из нее сделать более широкий куст программ для тех, кто хочет заниматься разработкой лекарственных препаратов. Для того, чтобы выпускать хороших разработчиков, должно быть двухступенчатое образование. На первом этапе студенты должны получить хорошую базу, развить инженерное мышление, изучать математику, статистику, основы биохимии, органику. На втором — ранняя разработка, доклинические исследования и клинические. Мы должны расширить нашу имеющуюся программу на бакалавриат и магистратуру, но это задача не ближайшего года, и это не сделать в одиночку», — поделился Вадим Покровский.

Ученый отметил существующие проблемы в отрасли разработки лекарств. «Этим занимается относительно небольшое количество химиков, остальные — фармацевты, провизоры. Все институты готовят их к тому, чтобы они стояли за прилавком в аптеке или на контроле качества произведенных препаратов. Но для разработки этого мало», — объяснил собеседник URA.RU.

Покровский отметил, что конкурс «Лидеры России» дал ему интересные знакомства и новые возможности для обучения. «Прошел всего месяц после проекта. Возможно, остальные изменения еще впереди», — подчеркнул победитель.

«Лидеры России» — это конкурс для руководителей. Он является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В суперфинал попали 300 человек из 56 регионов России и шести стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. 106 из них стали победителями.

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