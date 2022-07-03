03 июля 2022

Иностранцы попали в курганскую колонию за попытку попасть в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Иностранцы будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима Фото:

Жителей Казахстана приговорили к лишению свободы за то, что те незаконно пересекли границу в Курганской области. По данным, областного УФСБ, они хотели жить в России.

«Петуховским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан Республики Казахстан (ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подсудимым назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев и 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали URA.RU 4 июля в пресс-службе управления.

По данным ФСБ, летом 2021 года иностранцы незаконно пересекли границу возле территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, чтобы жить на территории России. Жители Казахстана обошли пункт пропуска, но возле железной дороги их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В ведомстве добавили, что у одного из иностранцев не было при себе документов, удостоверяющих личность.

Ранее в Курганскую область нелегально пытался проникнуть иностранец, связанный с членами террористических организаций. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Жителей Казахстана приговорили к лишению свободы за то, что те незаконно пересекли границу в Курганской области. По данным, областного УФСБ, они хотели жить в России. «Петуховским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан Республики Казахстан (ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подсудимым назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев и 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали URA.RU 4 июля в пресс-службе управления. По данным ФСБ, летом 2021 года иностранцы незаконно пересекли границу возле территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, чтобы жить на территории России. Жители Казахстана обошли пункт пропуска, но возле железной дороги их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В ведомстве добавили, что у одного из иностранцев не было при себе документов, удостоверяющих личность. Ранее в Курганскую область нелегально пытался проникнуть иностранец, связанный с членами террористических организаций. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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