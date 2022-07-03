Иностранцы попали в курганскую колонию за попытку попасть в РФ

Иностранцы будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Казахстана приговорили к лишению свободы за то, что те незаконно пересекли границу в Курганской области. По данным, областного УФСБ, они хотели жить в России.

«Петуховским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан Республики Казахстан (ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подсудимым назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев и 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали URA.RU 4 июля в пресс-службе управления.

По данным ФСБ, летом 2021 года иностранцы незаконно пересекли границу возле территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, чтобы жить на территории России. Жители Казахстана обошли пункт пропуска, но возле железной дороги их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В ведомстве добавили, что у одного из иностранцев не было при себе документов, удостоверяющих личность.

Ранее в Курганскую область нелегально пытался проникнуть иностранец, связанный с членами террористических организаций. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.