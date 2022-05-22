Сотрудники ФСБ задержали двух нелегальных мигрантов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область нелегально пытался проникнуть иностранец, связанный с членами террористических организаций. Об этом URA.RU 23 мая сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Въезд на территорию нашей страны обоим иностранцам был заведомо запрещен до 2026 года за совершенные ранее правонарушения. Одного из задержанных принудительно депортировали из России за связь с членами террористических организаций», — рассказали в пресс-службе.

Жители одной из постсоветских республик скрылись от прохождения пограничного контроля. Они пешком перешли с территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области на территорию Петуховского района. Возле населенного пункта Актобан их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Иностранцев обвиняют в незаконном пересечении границы РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее местные власти прогнозировали, что к 2030 году в регионе вырастет число мигрантов. Их прирост составит 490 человек.