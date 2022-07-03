На «Школьном базаре» курганцы сэкономят на покупках

В Кургане с 11 июля по 4 сентября будет работать «Школьный базар». На ярмарке горожане смогут сэкономить на товарах для учебы. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.
«По информации департамента экономики, предпринимательства и торговли, на школьном базаре приобрести минимальный школьный набор можно на 10%-15%. Это стало возможно за счет низкой арендной платы», — говорится в сообщении мэрии.
Палатки установят у торгового центра «Кировский» на проспекте Машиностроителей, 2б. На школьной ярмарке можно будет купить рюкзаки, тетради, папки, пеналы и другие необходимые вещи для учебы. «Купленный здесь дневник, можно будет обменять в следующем году бесплатно на новый, если в нем хорошие оценки», — добавили в пресс-службе курганской администрации.
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В Кургане с 11 июля по 4 сентября будет работать «Школьный базар». На ярмарке горожане смогут сэкономить на товарах для учебы. Информация размещена на официальном сайте городской администрации. «По информации департамента экономики, предпринимательства и торговли, на школьном базаре приобрести минимальный школьный набор можно на 10%-15%. Это стало возможно за счет низкой арендной платы», — говорится в сообщении мэрии. Палатки установят у торгового центра «Кировский» на проспекте Машиностроителей, 2б. На школьной ярмарке можно будет купить рюкзаки, тетради, папки, пеналы и другие необходимые вещи для учебы. «Купленный здесь дневник, можно будет обменять в следующем году бесплатно на новый, если в нем хорошие оценки», — добавили в пресс-службе курганской администрации. URA.RU писало, что во время пандемии коронавируса в Кургане на школьных ярмарках было мало посетителей. Это было связано с дистанционной формой обучения.