Евгений Касперский сегодня прибыл с визитом в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сегодня прибыл с визитом в Екатеринбург. Он посетил международную промышленную выставку «Иннопром», которая стартовала на площадке «Екатеринбург ЭКСПО». Касперский подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владиславом Овчинским, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере оптимизации процессов на промышленном предприятии города подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и глава „Лаборатории Касперского“ Евгений Касперский на международной выставке „Иннопром“ в Екатеринбурге», — рассказал журналист агентства.

«Московские производители проводят непрерывную работу по внедрению современных технологий в процессы создания собственной продукции. Сегодня их проекты представлены в реестре технологических разработок для промышленности — „Банк технологий“ („Банк технологий“ — реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности — прим.ред.)», — сказал Владислав Овчинский.

Совместный пилотный проект поможет ускорить цифровизацию предприятия. «Получение данных напрямую с оборудования в нужном объеме и удобном формате позволит видеть реальную картину производства и, как следствие, лучше управлять им, строить новые коммерческие модели и развивать бизнес», — отметил генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии» Максим Карпухин (дочерняя компания «Лаборатории Касперского» — прим.ред.).

URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.

Касперский договорился о сотрудничестве в Екатеринбурге Фото: Департамент информполитики Москвы

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