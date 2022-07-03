Сотни курганцев и исправительная колония остались без воды

Жилые дома, колония, спецприемник, детский сад в Кургане остались без холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отключили холодную воду в исправительной колонии №1, СИЗО, а также двух микрорайонах. Причина — авария на водопроводе, указано в группе компании «Водный союз» в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Зауральской, 6 без воды остались ул. 2-я Часовая с 5-21, 42к.1, 42.к2, 44, 16к.1, в том числе наркодиспансер, спецприемник, СИЗО, ИК-1, полностью микрорайоны Карчевская Роща и Путейский», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также без воды остались детский сад №122 по улице Сады Зауралья, 2352 км, проспект Конституции, 35, жилые дома на улице Автозаводской.

URA.RU сообщало, что компания «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.