Рейсы из аэропорта Кургана в Москву станут длиннее

После 16 июля из Кургана можно будет улететь пять раз в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из аэропорта Кургана после 16 июля можно будет попасть в Москву только с пересадкой в другом городе, из-за чего увеличится время полета. Возможные варианты рейсов с пересадками представлены на сайтах авиакомпаний.

«30 июля. 05:15 Курган — 06:40 Санкт-Петербург. Пересадка в Санкт-Петербурге — 14 часов 15 минут. 20:55 Санкт-Петербург — 22:20 Москва. Время в пути — 19 часов 5 минут», — указано на сайте Nordwind Airlines.

Стоимость сложного рейса из Кургана в Москву на этот день составляет больше 12 тыс. рублей, что, на момент написания новости, является самым дешевым вариантом у авиакомпании в этом месяце после 16 июля. В этот же день можно вылететь из Кургана в Москву с пересадкой в Сочи. Но если брать оба рейса той же авиакомпании, то пересадка будет длиться больше суток, а стоимость такого полета составит более 20 тыс. рублей. Также можно улететь в Москву через Сургут с помощью авиакомпании Utair. Например, 18 июля стоимость такого сложного рейса составит более 12 тыс. рублей, а пересадка продлится около десяти часов.

С помощью обеих авиакомпаний из Кургана после 16 июля можно улететь в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу. При этом, судя по данным сайтов по продаже билетов, выгоднее и быстрее будет совершить вторую часть маршрута с помощью других авиакомпаний. Также в качестве альтернативы можно рассмотреть вылет в Москву из аэропортов соседних регионов УрФО.

Ранее стало известно об отмене прямых рейсов из Москвы в Курган после 16 июля. Представители Nordwind связали свой уход с маршрута с отказом со стороны аэропорта Кургана в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина и возросшими расходами.

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