Мишустин: нужно перейти от догоняющего к опережающему развитию РФ

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Мишустин на Иннопроме. Екатеринбург
Мишустин приехал на ИННОПРОМ в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ

Во всех отраслях экономики России надо переходить от догоняющей к опережающей модели развития. Об этом заявил премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления на Главной стратегической сессии ИННОПРОМа-2022.

«Надо перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях», — заявил Мишустин. Он отметил, что определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке.

«Хорошие заделы позволили нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты… наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», — сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».

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Во всех отраслях экономики России надо переходить от догоняющей к опережающей модели развития. Об этом заявил премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления на Главной стратегической сессии ИННОПРОМа-2022. «Надо перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях», — заявил Мишустин. Он отметил, что определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке. «Хорошие заделы позволили нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты… наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», — сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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