Мишустин: нужно перейти от догоняющего к опережающему развитию РФ

04 июля 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мишустин приехал на ИННОПРОМ в Екатеринбург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Во всех отраслях экономики России надо переходить от догоняющей к опережающей модели развития. Об этом заявил премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления на Главной стратегической сессии ИННОПРОМа-2022. «Надо перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях», — заявил Мишустин. Он отметил, что определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке. «Хорошие заделы позволили нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты… наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», — сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во всех отраслях экономики России надо переходить от догоняющей к опережающей модели развития. Об этом заявил премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления на Главной стратегической сессии ИННОПРОМа-2022. «Надо перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях», — заявил Мишустин. Он отметил, что определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке. «Хорошие заделы позволили нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты… наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях», — сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».