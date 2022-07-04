Под Курганом продается коттедж в стиле кочевых народов

Стоимость коттеджа оценили в 10 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области продают коттедж в стиле бохо, который сочетает в себе стиль кочевых народов. Объявление размещено на сайте «Циан».

«Двухэтажный коттедж, 321,9 кв. м. Стиль бохо — это яркая смесь цветов, фактур и узоров. Этот странствующий восточный идеал означал, что элементы различных стилей и культур были объединены в эклектичный и уникальный стиль», — указано в объявлении.

Стоимость коттеджа в селе Большое Чаусово оценили в 10 млн рублей. Хозяин дома назвал одним из преимуществ здания шестиметровый полок. Автор объявления отметил, что дом нуждается в наружной отделке.

Ранее стало известно, что возле Кургана продают коневодческую ферму с лошадьми, снегоходом, трактором и сенокосным оборудованием. Ее стоимость оценили в 15 млн рублей.

Автор объявления утверждает, что коттедж связан со стилем бохо Фото: сайт «Циан»

По словам хозяина, дом нуждается во внешней отделке Фото: сайт «Циан»