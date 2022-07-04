Под Курганом продается коттедж в стиле кочевых народов

В Кетовском районе Курганской области продают коттедж в стиле бохо, который сочетает в себе стиль кочевых народов. Объявление размещено на сайте «Циан».
«Двухэтажный коттедж, 321,9 кв. м. Стиль бохо — это яркая смесь цветов, фактур и узоров. Этот странствующий восточный идеал означал, что элементы различных стилей и культур были объединены в эклектичный и уникальный стиль», — указано в объявлении.
Стоимость коттеджа в селе Большое Чаусово оценили в 10 млн рублей. Хозяин дома назвал одним из преимуществ здания шестиметровый полок. Автор объявления отметил, что дом нуждается в наружной отделке.
Ранее стало известно, что возле Кургана продают коневодческую ферму с лошадьми, снегоходом, трактором и сенокосным оборудованием. Ее стоимость оценили в 15 млн рублей.
Автор объявления утверждает, что коттедж связан со стилем бохо
Фото: сайт «Циан»
По словам хозяина, дом нуждается во внешней отделке
Фото: сайт «Циан»
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В Кетовском районе Курганской области продают коттедж в стиле бохо, который сочетает в себе стиль кочевых народов. Объявление размещено на сайте «Циан». «Двухэтажный коттедж, 321,9 кв. м. Стиль бохо — это яркая смесь цветов, фактур и узоров. Этот странствующий восточный идеал означал, что элементы различных стилей и культур были объединены в эклектичный и уникальный стиль», — указано в объявлении. Стоимость коттеджа в селе Большое Чаусово оценили в 10 млн рублей. Хозяин дома назвал одним из преимуществ здания шестиметровый полок. Автор объявления отметил, что дом нуждается в наружной отделке. Ранее стало известно, что возле Кургана продают коневодческую ферму с лошадьми, снегоходом, трактором и сенокосным оборудованием. Ее стоимость оценили в 15 млн рублей.