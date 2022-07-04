На «Иннопроме» презентовали умные шахматы. Фото

04 июля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Шахматы работают от компьютера с помощью USB-провода Фото: Размик Закарян © URA.RU На международной промышленной выставке «Иннопром-2022» представили шахматы, которые подсказывают игрокам, как ходить так, чтобы победить. Свою инновационную разработку представила томская компания «Универсальные терминал системы», которая занимается производством сервисных терминалов, интерактивного оборудования и программного обеспечения. «Сейчас шахматы представляют собой тренажер для новичков и тех, кто хочет быстро освоить шахматы. Фигуры располагаются на обычной шахматной доске, все квадратики подсвечиваются разным цветом. Когда притрагиваешься к фигуре, то на поле выдаются все ходы, которые вы можете выполнить», — рассказали URA.RU представители компании. Таким образом человек, который изучает шахматы, визуально запоминает выигрышные комбинации. В «Универсальных терминал системах» пояснили, что каждая ячейка подсвечивается в разных случаях по-разному. Зеленым цветом они горят, когда показываются предполагаемые ходы, красным подсвечиваются пешки, которые можно срубить. Разрабатывали такие шахматы в течении трех месяцев. В ближайшие пару месяцев начнется старт продаж разработки, диапазон цен будет варьироваться от 20 до 50 тысяч рублей. Также предполагается, что люди смогут играть такими шахматами, находясь друг от друга на дальнем расстоянии. «Например, мы хотим с вами сыграть в шахматы, вы в Екатеринбурге, я — в Томске. И у вас, и у меня есть такие шахматы. Это все будет подключено через компьютер, а работать через приложение. Вы видите, как хожу я, к тому же фигуры будут сами перемещаться по доске», — заявили участники «Иннопрома». Агентство URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти. Фото: Размик Закарян © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На международной промышленной выставке «Иннопром-2022» представили шахматы, которые подсказывают игрокам, как ходить так, чтобы победить. Свою инновационную разработку представила томская компания «Универсальные терминал системы», которая занимается производством сервисных терминалов, интерактивного оборудования и программного обеспечения. «Сейчас шахматы представляют собой тренажер для новичков и тех, кто хочет быстро освоить шахматы. Фигуры располагаются на обычной шахматной доске, все квадратики подсвечиваются разным цветом. Когда притрагиваешься к фигуре, то на поле выдаются все ходы, которые вы можете выполнить», — рассказали URA.RU представители компании. Таким образом человек, который изучает шахматы, визуально запоминает выигрышные комбинации. В «Универсальных терминал системах» пояснили, что каждая ячейка подсвечивается в разных случаях по-разному. Зеленым цветом они горят, когда показываются предполагаемые ходы, красным подсвечиваются пешки, которые можно срубить. Разрабатывали такие шахматы в течении трех месяцев. В ближайшие пару месяцев начнется старт продаж разработки, диапазон цен будет варьироваться от 20 до 50 тысяч рублей. Также предполагается, что люди смогут играть такими шахматами, находясь друг от друга на дальнем расстоянии. «Например, мы хотим с вами сыграть в шахматы, вы в Екатеринбурге, я — в Томске. И у вас, и у меня есть такие шахматы. Это все будет подключено через компьютер, а работать через приложение. Вы видите, как хожу я, к тому же фигуры будут сами перемещаться по доске», — заявили участники «Иннопрома». Агентство URA.RU освещает самые важные новости с выставки «Иннопром» в онлайн-трансляции. Выставка проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские политики, так и зарубежные представители власти.