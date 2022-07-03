Президент РФ Владимир Путин собирается провести встречу с победителями конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, который стал одним из победителей управленческого конкурса «Лидеры России», готовится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Президент [РФ) Владимир Путин на этой неделе собирается встретиться с победителями конкурса „Лидеры России“. Среди них будет и вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Чиновник с прошлой недели ушел на дистант в преддверии встречи с главой государства. 6 июля в Югре пройдет торжественная церемония начало строительства моста через Обь, а Ислаев, несмотря на то, что является курирующим заместителем губернатора, не участвует в этом мероприятии», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей», которая является организатором конкурсе, сообщили URA.RU, что встреча президента РФ с победителями «Лидеров России» должна состояться 7 июля, но раскрывать имена участников не стали. Сам Ислаев отказался от комментариев на эту тему.

Ранее URA.RU сообщало, что победителей конкурса «Лидеры России» ждут стажировки в российском правительстве. Помимо Ислаева, до стадии суперфинала дошло еще несколько управленцев из ХМАО. Среди них директор департамента культуры Югры Артур Латыпов, заместитель директора МКУ «Управление информационных технологий и связи Сургута» Евгений Филиппов, директор по прикладным проектам Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Марс Ильхужин и директор Белозерного газоперерабатывающего завода Алексей Петруша.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам