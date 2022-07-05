Врач Калоева заявила об опасных болезнях из-за мокрых купальников

На себе сушить купальник лучше в солнечную погоду, сказала Гаяне Калоева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мокрый купальник может привести к воспалению придатков, мочевого пузыря и другим опасным заболеваниям. Об этом в беседе с URA.RU рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог, врач медицинского центра «МирА» Гаяне Калоева.

«Женщина может простыть. Это может быть цистит, воспаление мочевого пузыря, воспаление придатков. Если есть какие-то хронические заболевания, касающиеся органов малого таза, то не исключено, что они могут обостриться», — сказала Гаяне Калоева.

Также врач рассказала, какие купальники лучше выбирать. «Раздельные из тянущегося материала. Чем меньше мокрой ткани на теле после купания, тем лучше. Желательно, чтобы они достаточно быстро высыхали», — отметила гинеколог.

Она отметила, что сушить на себе купальник можно только в жаркую погоду. «Главное, чтобы не перемерзал человек. Если он достаточно быстро мерзнет, если погода не солнечная, то лучше, конечно, его снять», — посоветовала специалист.

Первый мини-купальник был продемонстрирован на показе в парижском бассейне «Молитор» 5 июля 1946 года французским инженером Луи Реар. Новая модель была названа по имени острова Бикини. Но девушек в этой пляжной одежде штрафовали. Раздельные купальники легализовали спустя 10 лет.