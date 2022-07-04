04 июля 2022

Во время обстрела Донецка ранили журналиста телеканала «ТВ Центр»

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Горловка, ДНР. Донецк, последствия, донецк, горловка, разрушения, обстрел
Андрей Алексеев получили несколько осколочных ранений во время обстрела Донецка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник телеканала «ТВ Центр», ассистент оператора Андрей Алексеев получил ранение в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале телеканала.

«Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — сообщает телеканал.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские боевики с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов республики, передает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.

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Сотрудник телеканала «ТВ Центр», ассистент оператора Андрей Алексеев получил ранение в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале телеканала. «Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — сообщает телеканал. Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские боевики с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов республики, передает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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