Во время обстрела Донецка ранили журналиста телеканала «ТВ Центр»

Андрей Алексеев получили несколько осколочных ранений во время обстрела Донецка (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сотрудник телеканала «ТВ Центр», ассистент оператора Андрей Алексеев получил ранение в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале телеканала.
«Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — сообщает телеканал.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские боевики с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов республики, передает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.
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