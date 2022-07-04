Во время обстрела Донецка ранили журналиста телеканала «ТВ Центр» 04 июля 2022 в 23:50 Размер текста - 17 + Андрей Алексеев получили несколько осколочных ранений во время обстрела Донецка (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудник телеканала «ТВ Центр», ассистент оператора Андрей Алексеев получил ранение в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале телеканала. «Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — сообщает телеканал. Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские боевики с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов республики, передает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Сотрудник телеканала «ТВ Центр», ассистент оператора Андрей Алексеев получил ранение в Донецке. Об этом сообщается в telegram-канале телеканала. «Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — сообщает телеканал. Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские боевики с начала суток выпустили более 500 снарядов по районам 12 населенных пунктов республики, передает RT. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям