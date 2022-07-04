Власти нашли способ сохранить работу кинотеатров в России

05 июля 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

В России может появиться «параллельный прокат» и «принудительное лицензирование» зарубежных фильмов для сохранения отечественные киносети. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радио «Комсомольская правда». «Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, <…> нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», — передает слова Михаила Швыдкой ТАСС. Также спецпредставитель президента подчеркнул, что для сохранения кинозалов отечественная индустрия должна производить вдвое больше фильмов. «Для того, чтобы заполнить кинозалы, нам нужно снимать самим, я думаю, не меньше 200-250 фильмов. Мы снимаем меньше 100, это цифра малая. И без этого мы ничего не сделаем», — резюмировал Швыдкой. Западные кинокомпании сообщили о приостановке проката фильмов в российских кинотеатрах после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Она направлена на борьбу с геноцидом русских в Донбассе и на ликвидацию угрозы России со стороны стран НАТО. Показывать свои работы отказались компании Warner Bros, Walt Disney Company, Universal Pictures и Sony Pictures. В кинопрокат пришлось вернуть такие культовые отечественные картины, как «Брат», «Брат-2» и «Жмурки». Также кинотеатры начали показывать мультики и фильмы из других стран.