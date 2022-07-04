Наше агентство запускает спецпроект «URA.RU в Херсоне». В его рамках наши собственные корреспонденты выехали в украинский регион, чтобы выяснить, почему местные жители массово получают паспорта РФ и намерены присоединиться к России.
Армия РФ заняла Херсон с минимальными потерями среди военных и мирного населения 3 марта. Это позволило запустить подачу воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу, которая была заблокирована украинскими властями в апреле 2014 года.
Для России Херсонская область имеет ключевое значение, поскольку также служит путем на восток к Донбассу, на север — к Кривому Рогу, Запорожью и Днепропетровску, на запад — к Николаеву и Одессе. Таким образом, контроль стратегического Херсона способствует освобождению всего юга Украины от власти националистов.
Херсонская область уже изъявила желание вступить в состав России, а жители выстраиваются в очереди за получением гражданства РФ. В регионе введена оплата в рублях и открываются филиалы российских банков.
В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы на сайте агентства расскажем, чем живет город, что его объединяет с Россией. Еще больше эксклюзивных материалов будет опубликовано в наших социальных сетях.
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Наше агентство запускает спецпроект «URA.RU в Херсоне». В его рамках наши собственные корреспонденты выехали в украинский регион, чтобы выяснить, почему местные жители массово получают паспорта РФ и намерены присоединиться к России. Армия РФ заняла Херсон с минимальными потерями среди военных и мирного населения 3 марта. Это позволило запустить подачу воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу, которая была заблокирована украинскими властями в апреле 2014 года. Для России Херсонская область имеет ключевое значение, поскольку также служит путем на восток к Донбассу, на север — к Кривому Рогу, Запорожью и Днепропетровску, на запад — к Николаеву и Одессе. Таким образом, контроль стратегического Херсона способствует освобождению всего юга Украины от власти националистов. Херсонская область уже изъявила желание вступить в состав России, а жители выстраиваются в очереди за получением гражданства РФ. В регионе введена оплата в рублях и открываются филиалы российских банков. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы на сайте агентства расскажем, чем живет город, что его объединяет с Россией. Еще больше эксклюзивных материалов будет опубликовано в наших социальных сетях.