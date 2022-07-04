Почему Херсон хочет стать частью России. Спецпроект URA.RU

05 июля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Жители Херсона массово получают паспорта России Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета «URA.RU в Херсоне» Наше агентство запускает спецпроект «URA.RU в Херсоне». В его рамках наши собственные корреспонденты выехали в украинский регион, чтобы выяснить, почему местные жители массово получают паспорта РФ и намерены присоединиться к России. Армия РФ заняла Херсон с минимальными потерями среди военных и мирного населения 3 марта. Это позволило запустить подачу воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу, которая была заблокирована украинскими властями в апреле 2014 года. Для России Херсонская область имеет ключевое значение, поскольку также служит путем на восток к Донбассу, на север — к Кривому Рогу, Запорожью и Днепропетровску, на запад — к Николаеву и Одессе. Таким образом, контроль стратегического Херсона способствует освобождению всего юга Украины от власти националистов. Новость по теме Несмотря на угрозы, жители Херсона массово идут за паспортами РФ. Фото Херсонская область уже изъявила желание вступить в состав России, а жители выстраиваются в очереди за получением гражданства РФ. В регионе введена оплата в рублях и открываются филиалы российских банков. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы на сайте агентства расскажем, чем живет город, что его объединяет с Россией. Еще больше эксклюзивных материалов будет опубликовано в наших социальных сетях. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Наше агентство запускает спецпроект «URA.RU в Херсоне». В его рамках наши собственные корреспонденты выехали в украинский регион, чтобы выяснить, почему местные жители массово получают паспорта РФ и намерены присоединиться к России. Армия РФ заняла Херсон с минимальными потерями среди военных и мирного населения 3 марта. Это позволило запустить подачу воды на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу, которая была заблокирована украинскими властями в апреле 2014 года. Для России Херсонская область имеет ключевое значение, поскольку также служит путем на восток к Донбассу, на север — к Кривому Рогу, Запорожью и Днепропетровску, на запад — к Николаеву и Одессе. Таким образом, контроль стратегического Херсона способствует освобождению всего юга Украины от власти националистов. Херсонская область уже изъявила желание вступить в состав России, а жители выстраиваются в очереди за получением гражданства РФ. В регионе введена оплата в рублях и открываются филиалы российских банков. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы на сайте агентства расскажем, чем живет город, что его объединяет с Россией. Еще больше эксклюзивных материалов будет опубликовано в наших социальных сетях.